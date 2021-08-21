Сразила всех: Лобода в черном платье с ошеломительным декольте предстала на «Новой волне»

Светлана Лобода не скрывает, что является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Она регулярно ездит на гастроли, а также придумывает яркие образы и красочные декорации для выступлений. Певица растит дочек Евангелину и Тильду, но личную жизнь предпочитает хранить за семью замками. Недавно она призналась, что любимый мужчина у нее есть. Этим летом артистка не раз приезжала на отдых к наследницам, а вот 20 августа она отправилась в Сочи.

Лобода приняла участие в «Новой волне», которую после большого перерыва организовал Игорь Крутой. Первый конкурсный день прошел феерично, его открыла Полина Гагарина, а потом выступили София Ротару и Филипп Киркоров. На втором концерте собрались не менее яркие звезды Светлана на красной дорожке позировала в черном силуэтном платье в пол с ошеломительным декольте и цепочками.

Именно в этом образе и на шпильках она выступила на сцене, исполнив трек Димы Билана, которому был посвящен концерт. Она грациозно двигалась, демонстрируя пышный бюст и осиную талию.

Поклонники были сражены красотой Лободы. Многие одарили ее комплиментами. «Ух какой голос. Красавица и платье», «Света, Ваш голос — это просто», «До мурашек, Свет, просто люблю», «Роскошная queen», «Словно голая», «Это декольте просто нереальное», «Это было феерично», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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