«Ракурс решает»: Наталья Рудова наклонилась и продемонстрировала внушительный бюст

На личной странице своего Instagram исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» — Наталья Рудова — опубликовала ролик, в котором похвасталась роскошными формами.

Напомним, не так давно артистка вернулась с отдыха. Рудова путешествовала с подругой и моделью Анастасией Решетовой.

Во время отпуска в Европе Наталья не отказывала себе в десертах и авторских блюдах. Отсюда лишние калории и килограммы. Поклонники актрисы заметили, что фигура Рудовой преобразилась. Однако большинство фанатов только рады наблюдать за сочной Натальей.

Фолловеры Рудовой посмотрели новый ролик эффектной блондинки. Актриса в черном платье с глубоким вырезом. Наталья игриво наклонилась вперед и показала «ложбинку греха». А затем махнула хвостиком и сексуально покачала бедрами в мини-наряде.

«Ракурс решает», «Вот это наряд», «Еле отвлеклась от декольте», «С вашей внешностью, да, легко говорить о душе», «Красавица! Завидуйте ей молча», «Какая шикарная», «Чем больше грудь, тем шире душа», «Грудастенькая Наташа, тебе не надо худеть», «Провоцирует Наташка», «Самая лучшая в мире», — восхитились красотой Рудовой ее поклонники.

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