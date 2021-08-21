«Паша, можно доброжелательнее немножко»: Зудина показала попытку снять семейное фото детей

Актриса Марина Зудина в Instagram разметила забавное видео со своими наследниками. На кадрах можно увидеть, как ее дочь Маша и сын Павел пытаются сфотографироваться вместе. При этом наследник Олега Табакова не очень естественен в кадре, что не очень нравится его звездной матери.

«Паша, можно чуть органичнее. Доброжелательнее немножко». Марина Зудина

Ниже под видео Марина Зудина сделала подпись: «Попытка снять семейное фото».

«Прекрасные дети. Смотрю на них и вижу Олега Павловича», «Марина, дети ваша гордость. Счастья вам», «Дети, рожденные в любви, всегда очень красивые. Счастья им. И вам рядом с ними», «А дочка все больше похожа на маму. Та же замечательная у Маши улыбка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Павел Табаков в звездной семье появился на свет в августе 1995 года. Дочь Маша родилась у Олега Табакова и Марины Зудиной в апреле 2006 года. Заметим, что Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. На момент смерти ему было 82 года.

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