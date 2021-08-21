Слишком откровенно: Пелагея в платье с декольте блеснула пышным бюстом

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она является одной из лучших исполнительниц романов и народных песен. В этом году певица снова стала наставницей в шоу «Голос». Многие фанаты ждали ее возращения в проект. В последние годы в жизни артистки произошло много перемен. Она развелась с мужем Иваном Телегиным. Теперь звезда сама воспитывает дочку Таисию, но не запрещает ей видеться с папой.

На днях в Сочи стартовал конкурс «Новая волна», который организовывает Игорь Крутой. На открытии выступило много звезд, включая Полину Гагарину и Софию Ротару. А вот второй день стал еще более ярким. На этот раз концерт был посвящен творчеству Димы Билана. Пелагея с ним давно дружит, поэтому не могла пропустить эту мероприятие. Она поделилась кадрами из гримерки.

Сначала певица была облачена в черное платье в цветочек с рукавами-фонариками и глубоким декольте. Она кокетливо показала на камеру пышный бюст.

Позже блондинка облачилась в другой наряд и выступила на сцене с Биланом. Поклонники поразились тому, какие формы она скрывает под нарядами. «Поля, потрясающая просто», «Поля — вы шикарны», «Сладкие тыковки», «Какое богатство прячете», «Поля как всегда красотка!», «Невероятная и неподражаемая, любимая и искренняя», «Прелесть какая», — прокомментировали пост подписчики.

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