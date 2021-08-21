«Уже за себя не ручаюсь»: Брежнева в алых брюках клеш и топе обнажила «стальной» пресс

Вера Брежнева не скрывает, что много времени уделяет своей внешности. Певица в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она также призналась, что ее чувство стиля изменилось за последние годы. Артистка старается облачаться в женственные наряды. По ее словам, чаще всего она выбирает монохром и силуэтные образы, так как она блондинка с формами.

Этим летом Вера успевает отдыхать и ездить на гастроли. Она время от времени делится кадрами из путешествий. Недавно певица похвасталась белоснежным мини-платьем, а также боди на все тело. 21 августа артистка решила показать еще один свой соблазнительный летний наряд. Брежнева дефилировала среди белых домов в черном топе и алых брюках клеш из трикотажа. Она кокетливо показала прелести фигуры.

«Кто хотел ярких красок? Сама себе удивляюсь и уже за себя не ручаюсь», — отметила звезда.

Так как обычно Вера отдает предпочтение спокойным тонам, ее новый лук выбрал восторг у поклонников и друзей. «Ай, ну что за женщина ты у меня», «Потрясная девчуля», «Афродита! Глядя на вас Вера, просыпантся вера к прекрасному», «Красивая, настоящая, Вера», «Побольше таких ярких красок», «Ох, Вера! Слов не хватает чтобы вами в полной мере восхититься», «Аппетитная», — прокомментировали пост подписчики.

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