«Мой счастливый день!»: жена Гарика Мартиросяна запечатлелась с 17-летней красавицей-дочкой

Жена шоумена и юмориста Гарика Мартиросяна Жанна в Instagram разместила фото с их совместной дочкой Жасмин. Девушка становится все больше копией своей мамы. Она просто невероятная красавица.
«Мой счастливый день! Моей дочке сегодня 17 лет!»
«С днем рождения доченьки! Пусть мир будет добр к ней», — отметила ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. «Очень красивая дочка у вас», «Папина она дочка. Очень сильно похожа на своего отца. Счастья ей и всей вашей замечательной семье», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Гарик Мартиросян познакомился со своей будущей женой в 1997 году во время КВН в Сочи. Через год они сыграли свадьбу. Дочь Жасмин появилась на свет в 2004 году. Еще через пять лет у пары родился сын Даниэль.
Заметим, что Гарик Мартиросян – примерный семьянин. Все свое свободное время он старается проводить с женой и любимыми наследниками.