«Мой счастливый день!»: жена Гарика Мартиросяна запечатлелась с 17-летней красавицей-дочкой

Жасмин все больше становится похожа на свою маму.

Жена шоумена и юмориста Гарика Мартиросяна Жанна в Instagram разместила фото с их совместной дочкой Жасмин. Девушка становится все больше копией своей мамы. Она просто невероятная красавица.

«Мой счастливый день! Моей дочке сегодня 17 лет!» Жанна Мартиросян

«С днем рождения доченьки! Пусть мир будет добр к ней», — отметила ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. «Очень красивая дочка у вас», «Папина она дочка. Очень сильно похожа на своего отца. Счастья ей и всей вашей замечательной семье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Мартиросян познакомился со своей будущей женой в 1997 году во время КВН в Сочи. Через год они сыграли свадьбу. Дочь Жасмин появилась на свет в 2004 году. Еще через пять лет у пары родился сын Даниэль.

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Заметим, что Гарик Мартиросян – примерный семьянин. Все свое свободное время он старается проводить с женой и любимыми наследниками.

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