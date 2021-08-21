Счастливая семья: Юлия Липницкая показала, как ее годовалая дочка «оседлала» любимого мужа

Фигуристка уже несколько лет в браке с коллегой Владиславом Тарасенко.

Фигуристка и олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая в сторис Instagram разместила кадр своего мужа фигуриста Владислава Тарасенко и их общей годовалой дочки Каталины. Ребенок с соской во рту забрался на спину своего отца. Снимок получился очень красивым и милым.

Кроме того, Юлия Липницкая показала, как ее дочка складывает виноград в кроссовок матери. «Катусечка, расскажи, чем ты занимаешься? Ты моя умница, молодец. Только давай все-таки все обратно вывалим», — заявила Юлия Липницкая, обращаясь к своей дочке.

Напомним, что Юлия Липницкая произвела фурор на Олимпиаде в Сочи. Она победила в командных соревнованиях. Ее образ «девушки в красном» полюбился миллионам россиян.

Заметим, что после Олимпиады в Сочи каких-то значимых успехов в фигурном катании Юлия Липницкая не добивалась. Свою спортивную карьеру чемпионка завершила в августе 2017 года. Причем об этом широкой общественности объявила ее мать.

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