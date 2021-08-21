Вера Брежнева показала, как поддерживает тело в тонусе

Исполнительница выбрала для тренировки простую, но изящную форму.

На личной странице в Instagram артистка Вера Брежнева продемонстрировала соблазнительную фигуру в облегающих лосинах и кроп-топе. В таком виде знаменитость выполнила упражнения для увеличения ягодиц.

Отметим, что поклонники жены продюсера Константина Меладзе часто восхищаются стройностью эффектной блондинки. Секрет идеального тела Брежневой заключается в упорных тренировках и здоровом образе жизни.

Исполнительница уделяет внимание силовым тренировкам, на которых прокачивает все тело. Недавно Вера устроила настоящий горячий марафон для своих «булочек». Брежнева отдала предпочтение приседаниям на одной ноге и ягодичному мостику.

Такие упражнения позволили Вере использовать собственный вес в качестве неплохого тренажера для задней поверхности бедра и ягодичной мышцы.

«Сегодня выбрала этот вариант», — отметила Брежнева.

К слову, для занятия спортом Вера надела белоснежный кроп-топ на тонких бретелях и черные лосины. Укороченная майка и силуэтные брюки плотно обхватили женственную фигуру Брежневой. Однотонный атуфит артистка дополнила кипенно-белыми кроссовками.

Напомним, ранее Вера Брежнева похвасталась «крепким орешком» в струящихся брюках палаццо.

Смотрите также: