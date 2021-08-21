Вера Брежнева показала, как поддерживает тело в тонусе

На личной странице в Instagram артистка Вера Брежнева продемонстрировала соблазнительную фигуру в облегающих лосинах и кроп-топе. В таком виде знаменитость выполнила упражнения для увеличения ягодиц.
Отметим, что поклонники жены продюсера Константина Меладзе часто восхищаются стройностью эффектной блондинки. Секрет идеального тела Брежневой заключается в упорных тренировках и здоровом образе жизни.
Исполнительница уделяет внимание силовым тренировкам, на которых прокачивает все тело. Недавно Вера устроила настоящий горячий марафон для своих «булочек». Брежнева отдала предпочтение приседаниям на одной ноге и ягодичному мостику.
Такие упражнения позволили Вере использовать собственный вес в качестве неплохого тренажера для задней поверхности бедра и ягодичной мышцы.
«Сегодня выбрала этот вариант», — отметила Брежнева.
К слову, для занятия спортом Вера надела белоснежный кроп-топ на тонких бретелях и черные лосины. Укороченная майка и силуэтные брюки плотно обхватили женственную фигуру Брежневой. Однотонный атуфит артистка дополнила кипенно-белыми кроссовками.
Напомним, ранее Вера Брежнева похвасталась «крепким орешком» в струящихся брюках палаццо.