«До мурашек»: Светлана Лобода взбудоражила томным голосом в платье с очень глубоким декольте

Артистка спела свою новую песню на прогулке в сумерках.

В одной из последних публикаций личного микроблога украинской исполнительницы Светланы Лободы появилась запись, в которой знаменитость похвасталась не только роскошным голосом, но и соблазнительной фигурой.

Эффектная блондинка решила доказать хейтерам, что никогда не выступает под фонограмму. Лобода после ужина грациозно прошлась по темной аллее. Тело Светланы обтягивало черное бархатное платье с большими разрезами. Артистка дополнила сексуальный образ сумочкой на серебристой цепочке, босоножками на высоком каблуке и жемчужной подвеской.

Сочные формы певицы едва не вываливались из кусочков мягкой ткани. Лобода похвасталась рельефным прессом в наряде дерзкого стиля, а также спела часть строк из своей новой песни Indie Rock.

«Света, Ваш голос — это просто одно наслаждение! Так красиво», «Богиня», «Ваш голос пробирает до мурашек», «Голос просто волшебный», «Так горяча», «Это потрясающе, такой голос, вживую! Так круто, вы мой идеал», «Идеальная куколка», «Хищница такая», «Роскошная королева», — подчеркнули восторженные поклонники Лободы.

Напомним, не так давно артистка показала свою красавицу-сестру. Девушки позировали в белоснежных чувственных нарядах.

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