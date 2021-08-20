«Мне очень хорошо»: Светлана Бондарчук в баклажановом купальнике поплавала в позе лотоса

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей жены режиссера Федора Бондарчука — Светланы — появилось свежее фото из отпуска знаменитости. К слову, снимок в темно-фиолетовом купальнике произвел фурор на поклонников Бондарчук.

Экс-редактор глянцевого журнала «Hello!» облачилась в раздельный купальник цвета баклажана. Телеведущая отдала предпочтение верху без бретелей. Бюстгалтер в форме ракушек красиво приподнял аккуратную грудь Бондарчук. А намокшие от воды трусики сделали акцент на стройных бедрах Светланы.

Отметим, что не только купальник запомнился поклонникам Бондарчук. Поза, в которой знаменитость плавала в прозрачном бассейне тоже впечатлила фанатов. Дело в том, что Светлана уже не первый год занимается йогой. Поза лотоса стала родной для красавицы. Поэтому она может даже плавать, сомкнув ноги в замок.

«Я так делаю, когда мне очень хорошо», — призналась Бондарчук.

«Это восхитительно!», «Шикарный вид с бассейна», «Какая красота!», «Роскошная! Самая лучшая! По-женски восхищаюсь благородством», «Красивая женщина. Даже женщина с натягой. Девушка», «Супер! Мечта! У Вас всегда очень красивые купальники», — оставили слова восхищения в комментариях под фото поклонники Светланы.

Смотрите также: