«Просто девочка!»: Анита Цой восхитилась Ларисой Долиной в крошечных шортах

В одной из последних публикаций личной страницы в Instagram певицы Ларисы Долиной появилась фотография знаменитости в микрошортах. Примечательно, что весь образ исполнительницы был выполнен в сиреневых тонах.

Долина в последнее время совсем не стесняется своего возраста. 65-летняя артистка публикует снимки в купальниках и облегающих платьях. А недавно Лариса Долина запечатлела свой повседневный образ цвета сирени.

Долина выбрала притаенную футболку и мини-шорты под цвет нежно-фиолетового верха аутфита. Певица дополнила образ очками с оправой-«кошачий глаз». К слову, очки тоже были сиреневого цвета. Лариса Александровна повесила на одно плечо лиловую стеганую сумочку на золотой цепочке. А на ноги артистка надела босоножки среднего пурпурного цвета.

Отдельного внимания заслужили разноцветный педикюр исполнительницы и массивные аксессуары.

«Просто девочка!», — отметила подруга и коллега артистки — Анита Цой.

Поклонники Долиной присоединились к словам Цой. Они просто не узнали помолодевшую артистку:

«Королева, не больше 40 по фото», «Что за девушка такая прекрасная? Красотка», «Это вы?Не узнала, роскошно!».

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