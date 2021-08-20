«Все важные фразы должны быть тихими»: Максим Галкин и Алла Пугачева поужинали на берегу моря

Звезды несколько лет назад отдыхали вместе в Юрмале.

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый архивный кадр, который был сделан, судя по всему, несколько лет назад в латвийской Юрмале. На снимке Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин ужинают на берегу Балтийского моря в Рижском заливе.

На столе у знаменитостей можно увидеть свечи и стаканы. Звезды безумно счастливы провести время вместе.

«Все важные фразы должны быть тихими. Все фото с родными всегда нерезкие. Самые странные люди всегда великие, а причины для счастья всегда невеские». Фанаты Аллы Пугачевой

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин уже 20 лет, как знакомы. Их судьбоносная встреча состоялась в Витебске на «Славянском базаре» в 2001 году. Свадьбу они сыграли спустя 10 лет после той встречи. В 2013 году у звездной пары на свет появились их замечательные дети – Гарри и Лиза Галкины. Ребята в этом году пойдут уже во второй класс.

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