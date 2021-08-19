Экс-жена Эмина в топе-бандо и юбке с разрезом от бедра обнажила осиную талию на Миконосе

Алена Гаврилова несколько лет прожила в браке с Эмином Агаларовым. Известный певец и бизнесмен окружал ее заботой и любовью. Однако в прошлом году они неожиданно объявили о разводе. Даже ради дочки Афины супруги не стали сохранять отношения. Артист купил экс-избраннице дом, где она и поселилась с ребенком. Обладательница титула «Мисс Мордовия» теперь все чаще выходит в свет.

Этим летом Алена отдыхает в Греции. Она хвастается нарядами, а также делится кадрами, то из Санторини, то из Миконоса, куда приехала накануне. Не так давно девушка отпраздновала день рождения. Примечательно, что Эмин поздравил ее и написал трогательные слова в соцсети. Обычно Гаврилова облачается в лаконичные, но сдержанные наряды. А 10 августа она запечатлелась в более смелом образе.

На прогулке экс-жена Эмина отметилась в топе-бандо горчичного цвета и струящейся юбке макси с разрезом от бедра. Алена подчеркнула плоский живот и узкую талию. В руках у нее была зеленая сумочка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие написали ей комплименты. «Невероятно красива. Вам очень идет такой наряд и цвет», «До неприличия красивая», «Очарование и только! Смотреть можно бесконечно! Услада для глаз!», «Какая у вас фигурка», «Богиня», «Очень красивая», «Просто очаровательное видение», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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