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«Подушки безопасности супер»: Яна Кошкина в молочном платье взбудоражила глубоким декольте

Телеведущая показала удачный наряд на тонких бретелях.

«Подушки безопасности супер»: Яна Кошкина в молочном платье взбудоражила глубоким декольте
Яна Кошкина. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_official

Актриса Яна Кошкина разместила на своей страничке в Instagram свежее фото в светло-бежевом платье. Примечательно, что изделие подчеркнуло аппетитные формы знаменитости.

Кошкина показала вечернее платье из струящейся ткани сливочного оттенка. Яна запечатлелась на мягком диване в позе Русалочки. Модель поджала бесконечные ножки. Длинное платье скрыло красивые загорелые бедра Кошкиной, однако подчеркнуло ее роскошный бюст.

«Штормовое предупреждение, но мы отчаянные… Пошли. Таблетки от укачивания не пила. Посмотрим, что будет», — написала Яна в комментариях под фото.

Поклонники Кошкиной восхитились красотой телеведущей. Они отметили, что у Яны есть своя собственная «система безопасности». Благодаря ей артистка может не бояться непогоды на воде.

«Подушки безопасности супер», «Отчаянная и очаровательная», «Шикарно выглядишь», «Прекрасная царица морей», «Какие глаза бездонные», «Яна! Я бы остался с вами на корабле наедине», «Нельзя быть такой красивой! Ты ангел!», «Шикарная женщина», «Везет тому, кто это имеет», «Сексуальная кошечка Яна, вся в белом», — восхитились ослепительной Кошкиной ее фанаты.

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