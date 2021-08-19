«Сильно набрала»: Анастасия Решетова завернула гром-бедра в карминное платье

Телеведущая поправилась, однако поклонникам такие перемены пришлись по вкусу.

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Решетовой появилась запись, в которой знаменитость в ярком платье показала сексуальные изгибы. Сама экс-возлюбленная шоумена Тимати отметила, что набрала приличное количество лишнего веса.

Напомним, Решетова уже давно не появлялась в Москве. Анастасия то наслаждается прогулкой в Каннах, а то загорает в Сен -Тропе. В отпуске телеведущая не отказывает себе в деликатесах.

больше по теме Анастасия Решетова похвасталась фигурой в атласном наряде любимого цвета Тимати Телеведущая надела его на отдыхе в Каннах.

Поэтому, по словам самой Решетовой, платья и юбки бывшей избранницы Тимура Юнусова стали еще плотнее облегать ее пышные бедра.

«Видимо, я в маму. Плюс сейчас я сильно набрала. Думаю осенью сесть на диету, так как меня становится очень много», — рассказала о своих планах Решетова.

Также Анастасия продемонстрировала свои секси-танцы под песни Леди Гаги на фоне французских пейзажей. Решетова облачилась в платье цвета пигмента кармин. Спина модели была украшена узором из тонких нитей изделия. Обтягивающее платье эффектно подчеркнуло аппетитные бедра знаменитости. А глубокое декольте открыло красивый вид на наливные груди Решетовой.

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