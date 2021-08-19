Вся в подсолнухах: Нетребко в платье макси с принтом «мильфлер» босиком прошлась по полю

Анна Нетребко не скрывает, что проводит большую часть дней в году на гастролях. Она переживала, когда не могла выйти на сцену во время пандемии. Несколько месяцев певица провела дома в Вене. Но в этом году она снова возобновила гастроли. За первые два месяца лета артистка объездила часть Европы. Каждый раз она продумывала свои образы для выхода в свет. Оперная дива не раз рассказывала, что у нее большая коллекция платьев.

Теперь Анна отдыхает перед новыми поездками. Она проводит время в Австрии, которая стала ей домом. Не так давно певица устроила посиделки на террасе с подругами. А вот 19 августа она посвятила время мужу Юсифу Эйвазову и сыну Тьяго. Певица облачилась в платье макси с актуальным принтом «мильфлер». Нетребко была без макияжа, а волосы собрала в хвост. Она покрасовалась с букетом подсолнухов на поле в парке Зальцбурга. При этом звезда была босая.

«Спасибо, моя любовь. Самые красивые цветы от самых любимых мужчин», — написала певица.

Поклонники успели соскучиться по Анне. Многие оценили ее образ и подарки в виде цветов. «Подсолнух самый солнечный цветок! Такой же, как и вы, Анна!», «И вы, Аннушка, как цветок, с прекрасным голосом!», «Батюшки какая красивая», «Какие подсолнухи! И мужчины очень понимают свою любимую! Она такая же солнечная!», «Вы сияете, а платье — олицетворение лета», — прокомментировали пост подписчики.

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