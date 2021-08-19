Сочная апельсинка: Рита Дакота в ярко-оранжевых топе и велосипедках игриво покачала прелестями

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Риты Дакоты появилась запись, в которой знаменитость похвасталась стальным прессом и округлыми формами в ярком трикотажном костюме.

Бывшая возлюбленная музыканта Влада Соколовского облачилась в кроп-топ на широких бретелях. К нему Дакота добавила все еще модные велосипедки в мелкий рубчик. Плотная ткань изделий подчеркнула эффектные выпуклости исполнительницы.

Отметим, что поклонники Риты заваливают певицу комплиментами и расспрашивают ее о секрете красоты. Дакота подчеркивает, что старается поддерживать свое тело в тонусе с помощью йоги и другой физической нагрузки. Также певица следит за качеством того, что ест каждый день.

К слову, благодаря этому Рита остается звездой не только на эстраде, но и на морском побережье. А бывает там артистка довольно часто. Певица любит отдыхать с дочерью от первого брака — малышкой Мией и бойфрендом Федором Белогаем на Бали.

Отметим, что кадры пляжных нарядов очень нравятся поклонникам певицы. Вот и недавняя фотосессия в апельсиновом костюме заставила фанатов артистки расщедрится на красивые слова:

«Какая ты красивая!», «Просто пожар!», «Какой сочный персик!».

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