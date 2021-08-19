«Такое не прячут»: Лолита в черном мини-платье и на шпильках засветила стройные ноги на вечеринке

57-летняя артистка хотела спеть свой хит, но на сцене произошло то, чего она и представить не могла.

Лолита Милявская уже давно доказала, что она женщина без комплексов. За годы работы на сцене певица представала в самых разных образах, не боялась носить боди, когда имела лишний вес. Но после развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым она смогла вернуться в форму, что ей не удавалось, когда она жила с фитнес-тренером. Более того, артистка сделала короткую стрижку.

Теперь Лолита частая гостья вечеринок и светских раутов. Недавно она отдохнула в Болгарии со своей единственной дочкой. Но накануне певица вернулась к работе. Ее выступление на вечеринке оказалось запоминающимся. На сцену она вышла в черном мини-платье и нюдовых туфлях на шпильке. Артистка продемонстрировала стройные ноги и лодыжки. Однако Милявская едва смогла спеть свой хит «Пошлю его на», так как две фанатки выскочили на сцену и стали не только танцевать, но и отбирать микрофон.

«Лолита в шоке», — в итоге отметила одна из девушек после вечеринки.

Поклонники были поражены тем, что увидели. Многие отметили, что Лолита в 57 лет стала выглядеть словно модель. Несмотря на конфуз, ее осыпали комплиментами. «Такое не прячут», «Лолита, от ваших ног нельзя отвести глаз», «Какая вы стали стройная», «Вы пример для вдохновения», «Главное, что вы не растерялись, не дали петь и ладно», «Ваши глаза — это шедевр», «Красивая очень», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: