«Бомбический»: Дарья Клюкина приняла солнечные ванны в асимметричном купальнике цвета шоколада

Бывшая возлюбленная Егора Крида выбрала наряд для пляжа с акцентом на одно плечо.

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Дарьи Клюкиной появилась фотография знаменитости в сногсшибательном наряде для отдыха на море. Примечательно, что миндальный купальник победительницы шоу «Холостяк» с Егором Кридом эффектно продемонстрировал аккуратные формы красавицы.

Отметим, что Клюкина не так давно вместе с мужем Владимиром Чоповым — топ-менеджером «Газпром-медиа» — отправилась путешествовать по Европе. На днях Дарья устроила чувственную фотосессию в Позитано — коммуне Италии. Блогер выбрала для этого закрытый купальник цвета молочного шоколада.

Клюкина отдала предпочтение асимметричному наряду для пляжа. Одно плечо загорелой стройняшки было оголено, а другое прикрыто кусочком гладкой ткани. Дарья дополнила сексуальный купальник тонким ремешком в форме цепи. Серебристый ремешок Chanel перекликался с многослойным браслетом модели.

«Ленивец. Ловлю солнечные лучи и заряжаюсь энергией лета», — отметила сама Дарья.

Клюкина продемонстрировала тонкие ножки и совершенную фигуру.

«Даша, как вы роскошны», «Какой невероятно бомбический купальник», «Красота какая!», «Чудненько выглядишь на всех фото», «Что за купальник, красотка!», «Неотразима», «Огонь!» — восхитились стройной Клюкиной ее поклонники.

Напомним, ранее Клюкина показала, как ухаживает за своей мерцающей кожей.

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