«Танцы в трусиках»: Каменских в платье-сетке с кожаным корсетом обнажила гром-бедра

Певица призналась, что с ней едва не случился конфуз.

Настя Каменских не скрывает, что любит проводить время с родными. Этим летом певица несколько недель отдыхала в Хорватии в компании мужа Потапа и друзей. Артистка то и дело хвасталась фигурой в мини-бикини. Она несколько лет назад похудела к свадьбе. Теперь брюнетка старается держать себя в форме. Примечательно, что после замужества ее образы не стали менее откровенными.

Недавно Настя возобновила гастроли. Вечерами она дает концерты, а днем успевает позагорать. Накануне после принятия солнечных ванн в розовом бикини, она нарядилась, чтобы предстать на публике. Певица устроила танцы в гримерке со своим коллективом. При этом она была облачена в прозрачное платье-сетку с эффектом мерцания и в кожаный пояс-корсет. Каменских повиляла бедрами и засветила пышное декольте.

В этом наряде она вышла на сцену. Артистка исполнила свои хиты, включая трек «Как у Ким». Она устроила жаркие танцы на сцене.

«Я тут чуть не упала», — призналась звезда.

Поклонники восхитились провокационным нарядом Насти, а также ее фигурой. «Танцы в трусиках», «Красивое платье, в стиле Ирины Шейк», «Талия такая, ух», «Упала? Ким перевесила», «Очень сочная детка», «Такие видео можно смотреть бесконечно», «Настя, наряды, конечно, топчик», — прокомментировали пост пользователи Сети.

Смотрите также: