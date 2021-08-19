Стриженова в платье в крапинку продемонстрировала «яблочное декольте» после сбора урожая

Екатерина Стриженова не скрывает, что ей нравится работать на телевидении. Она является ведущей нескольких передач, поэтому порой даже праздники проводит на работе. Также артистка играет в театре и появляется на светских раутах. Примечательно, что в 53 года она обладает стройной фигурой и моложавым видом. Зачастую в обычной жизни телеведущая наряжается в женственные образы.

В последнее время Стриженова делилась кадрами только со съемок, где регулярно предстает в нарядах от стилистов. А накануне артистка нашла время, чтобы собрать урожай. Она живет в загородном доме, где у нее есть возможность выращивать овощи и фрукты. На этот раз Екатерина насобирала яблок. Однако она поместила их не в корзинку, а в свое декольте. Телеведущая запечатлелась в синем платье в крапинку.

«Сбор урожая или яблочное декольте», — написала звезда.

Поклонники признались, что не ожидали увидеть такое декольте. Многие также заметили, что Стриженова на фото очень молодо выглядит. «Это молодильные яблоки? Ни морщинки», «Какая крутая», «Хороший урожай», «С таким декольте не пропадешь», «Классно, именно так и нужно собирать урожай», «А вы еще огонек», «Шалунья, такие яблочки всем нужны», «И сколько поместилось?» — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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