«Как я в таком пойду в зал?»: Брежнева в секси-боди с прорезями на бедрах игриво блеснула фигурой

Певица показала три наряда для занятий спортом. Один из них она сама сочла слишком провокационным.

Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится наряжаться. Если раньше она редко рассказывала о своей жизни, то теперь стала чаще делиться с поклонниками советами. Этим летом артистка много путешествует. Она провела несколько недель в Италии, отдохнула в Греции, а теперь находится в Киеве, где у нее есть дом. Артистка готовится к концертам, поэтому ездит на примерки нарядов, фотосессии и иногда видится с подругами.

В этом году Вера все чаще отдает предпочтение силуэтным платьям. Она зачастую подчеркивает достоинства фигуры. А так как певица занимается спортом, то на этот раз она решила похвастаться своими новыми нарядами для тренировок. Сначала артистка покрасовалась в закрытом боди винного цвета.

«Сами напросились вчера. Примерка начинается», — объявила звезда.

Потом Брежнева облачилась в черные лосины и белый топ. Она показала декольте и плоский живот. Артистка показала, как наряд облегает ее точеные формы.

Однако самым пикантным оказался третий вариант. На этот раз жена Константина Меладзе стала танцевать в двухцветном боди с прорезями на бедрах и в области пресса. Она кокетливо виляла пятой точкой, демонстрируя всю красоту фигуры.

«Дома, конечно, норм. А вот как я в таком пойду в зал? Как мужчины тренироваться будут?» — заметила Вера.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Блондинка получила множество комплиментов. «Восхищаюсь этой эстетикой!», «Мужчины будут в отключке», «Вера, зачем? Это слишком», «Это очень сексуально», «Такая цыпочка», «Но и дома в таком ходить жалко», «Вас должны видеть в этом», «С такой фигурой вы всегда всех сразите», — прокомментировали пост подписчики.

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