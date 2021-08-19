«У любых каникул есть минус, они заканчиваются»: Эмин запечатлелся у моря с подросшей дочкой Афиной

Музыкант провел время со своей любимой наследницей.

Певец Эмин Агаларов в Instagram разместил фотографию со своей дочкой от модели Алены Гавриловой Афиной. На снимке отец нежно держит на руках свою наследницу. Они находятся около моря. Афина на снимке запечатлена в солнцезащитных очках и модной шляпке, которая защищает ее от палящего солнца.

«У любых каникул есть один минус, они заканчиваются».

Эмин Агаларов

«Азербайджанская красавица. Копия папа», «Какая прелестная шляпка у вашей наследницы», «Афина так похожа на своих старших братьев. Очень красивая девочка у вас подрастает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Эмина Агаларова два сына, близнецы Али и Микаил, от дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой. Кроме того, у него есть приемная дочь Амина. Она воспитывается Лейлой Алиевой, но Эмин считает ее своей родной.

С матерью Афины азербайджанский исполнитель расстался в 2019 году. При этом в последнее время ходят активные слухи, якобы Эмин Агаларов и Алена Гаврилова помирились и снова живут вместе. Правда, сам музыкант пока эту информацию не подтверждал.

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