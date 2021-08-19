«Привет, хейтеры!»: Долина в укороченном топе и шортиках устроила безудержные танцы на кухне

Исполнительница, которой в сентябре исполнится 66 лет, прекрасно двигается в такт музыке.

Певица Лариса Долина в Instagram показала свои безудержные танцы. На кадрах видео она запечатлена в желтом укороченном топе, зеленых шортах и сланцах такого же цвета. Она прекрасно двигается в такт музыке, находясь в этот момент на кухне. Народная артистка словно позабыла о своем солидном возрасте и ведет себя точно какой-то подросток.

«Привет, хейтеры! Чудесного всем дня, мои уважаемые подписчики, поклонники, коллеги и друзья! Сегодня у меня уже первая репетиция к «Волне»! Но сначала море!»

Лариса Долина

Как отметила Лариса Долина, она решила со всеми поделиться своим прекрасным настроением. Певица пожелала, чтобы нынешний день был таким же солнечным, как ее настроение.

Напомним, что Лариса Долина за последнее время опубликовала уже несколько достаточно откровенных кадров, на которых она в купальнике. Далеко не все пользователи ее поддержали. Были и те, кто посоветовал ей быть скромнее.

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