«Мы в Лугано»: Инна Чурикова в белом комбинезоне с кружевной блузкой отметилась на отдыхе

Инна Чурикова в этом году отметит 78-летие. Она продолжает выступать на сцене театра. А вот в кино актриса уже появляется редко. В свое время она так убедительно сыграла Марфушку в сказке «Морозко», что именно с этим персонажем чаще всего ассоциируют актрису. К слову, Инна Михайловна счастлива в браке с режиссером Глеб Панфиловым. У них есть сын Иван, который окончил МГИМО и стал продюсером.

Обычно актриса редко появляется на публике. Она также предпочитает избегать светских раутов. Но при этом Чурикова ведет свой аккаунт в Instagram. 19 августа она поделилась кадрами из отпуска в Швейцарии. Актриса позировала с мужем то в кафе, то у отеля. Сначала звезда отметилась в белом комбинезоне с широкими брюками и невесомой кружевной блузке, завязанной на узел. На ее голове была привычная белая шапочка.

На других фото Инна Михайловна уже прогуливалась в костюме с узором. Наряд с жакетом и юбкой макси дополняла широкопола шляпка.

«Мы в Лугано. Долгожданный отдых. Надо набраться сил перед новым сезоном!» — отметила артистка.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что Чурикова выглядит стильно. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценил стилист Руслан Громов.

«Одежду белого оттенка не рекомендуется носить людям с лишним весом, поскольку данный цвет визуально прибавляет лишних кг, но Инне Михайловне в этом плане нет повода для беспокойства. Белый цвет после определенного возраста, зачастую, освежает и придает некой благородности. Хочу еще подметить, что Инна Михайловна не является заядлой модницей. У актрисы есть свой неповторимый стиль, которому она следует из года в год. Мода — это нечто мимолетное, а стиль — это навсегда», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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