«Скромность пропала»: беременная Нюша в прозрачном лифе игриво продемонстрировала наливной бюст

Нюша в одном из новых интервью призналась, что поклонники считают ее скромным одуванчиком. Однако певица отметила, что дело обстоит иначе и ей нравится выглядеть дерзко и привлекательно. Более того, артистка подчеркнула, что ее муж Игорь Сивов не только не против откровенных нарядов и смелых фото, но и любит за это ее еще сильнее. У пары подрастает дочка Симба. А теперь супруги ждут второго ребенка.

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Интересное положение не мешает Нюшей выглядеть женственно. На днях она отпраздновала день рождения на Кипре. Теперь певица продолжает наслаждаться отдыхом с семьей. Она уже хвасталась фигурой в купальнике. Теперь артистка решила удивить фанатов. Она сняла пикантное видео, на котором предстала в эротическом нижнем белье. Девушка игриво показала пышный бюст в прозрачном черном лифе с кружевом.

Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что Нюша выглядит очень привлекательно. «Скромность пропала», «Какая ты сочная», «Вот этот мама, дает жару», «Близняшки набухли», «Очень красивая», «Рядом с такой девушкой сложно устоять», «Белье роскошное», «Как мне нравится, Нюша-дива», «Очень сексуально», «Вот это бюст», «Наслаждаешься моментом», — прокомментировали пост подписчики.

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