«Аппетитная»: беременная Нюша в монокини с глубоким декольте блеснула формами

Нюша не скрывает, что раньше была более закрытой. Личную жизнь она предпочитала держать за семью замками. Однако после свадьбы с Игорем Сивовым певица стала чаще делится новостями из своей жизни. Она также стала мамой. Свою дочку артистка назвала Симба. Теперь уже кроха часто сопровождает маму на разных мероприятиях и появляется на красных дорожках. А не так давно артистка объявила, что снова ждет пополнения в семье.

По словам Нюши, второй ребенок появится на свет только зимой. При этом она уже не прячет округлившийся живот. На днях певица отпраздновала свой день рождения на Кипре, где отдыхает с мужем, дочкой и друзьями. Теперь артистка продолжает наслаждаться солнечной погодой. 18 августа она поделилась снимком, на котором позировала в ярком купальнике с глубоким декольте. Монокини подчеркнуло ее ноги и бедра.

«Солнечный поцелуй», — написала она.

Поклонники отметили, что певице очень идет ее интересное положение. Также некоторые удивились тому, что даже будучи беременной она выглядит стройной. «А где пышные формы?», «Такая красотка», «Цветущая мамочка», «А ножки стройные», «Ложбинка на зависть», «Аппетитная», «Бедра выпирают, вот это накачала», «Какая хорошенькая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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