Естественная красота: 46-летняя Навка в леопардовом купальнике искупалась в бассейне

Фигуристка поделилась кадрами с отдыха, на которых не побоялась показать лицо без косметики.

Татьяна Навка не скрывает, что привыкла много работать. За ее плечами победы в международных соревнованиях, а также в Олимпийских играх. теперь спортсменка тренирует будущих чемпионов, а также свою дочку Надежду, которая решила пойти по стопам мамы. Девочка уже приносит домой медали с соревнований и участвует в ледовых постановках. Этим летом фигуристка привозила шоу в Сочи, а потом устроила семейных отдых в Греции.

Вот уже несколько дней Навка делится кадрами с курорта. Она побывала на Санторини, а также взбиралась в горы и устраивала посиделки в ресторане. Каждый раз фигуристка хвасталась элегантными нарядами. Успела она и покупаться. 18 августа спортсменка опубликовала видео, на котором плескается в бассейне. Татьяна была облачена в леопардовый раздельный купальник дизайнера Натальи Ким.

Примечательно, что 46-летняя фигуристка обладает стройной фигурой. Она также показала лицо без макияж. Лишь потом Навка надела стильные солнцезащитные очки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что без косметики она смотрится словно 18-летняя девушка. «Таня, вот это красотка», «Вас наградили красотой», «Очень красивая, а купальник в пятнышко — шик», «Без макияжа такая юная, можно спутать с дочкой», «Выглядите так молодо», «Татьяна, вы очаровательны», — стали писать пользователи Сети.

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