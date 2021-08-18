«Хоть в трусиках»: Ани Лорак в сверкающем мини-платье и на каблуках лишила дара речи фанатов

Ани Лорак в свое время ездила на «Евровидение», где оказалась в шаге от победы. Тогда она подружилась с Филиппом Киркоровым. Певица теперь является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она продолжает строить карьеру и при этом воспитывает дочку Софию. Артистка после развода с турецким бизнесменом предпочитает не рассказывать о личной жизни.

Не так давно Лорак отдохнула в Турции. Теперь она вернулась к гастролям. Ее первый концерт в Одессе прошел с аншлагом. Певица собрала полный зал зрителей. Поклонники обсуждали ее наряды. Один из комплектов напомнил им нижнее белье. Свой успех артистка повторила на следующий день. На этот раз Каролина ( настоящее имя звезды,- Прим. ред. ) предпочла сменить несколько нарядов.

Одним из самых броских оказалось золотое мини-платье с пайетками и бахромой. Наряд едва прикрыл бедра певицы. Она вышагивала на сцене в босоножках на высоком каблуке. Поклонников так взбудоражил вид звезды, что они долго обсуждали ее лук.

«У меня сейчас до сих пор нет слов, чтобы описать все, что вчера происходило», «У красавицы черные трусы», «Хоть в трусиках», «Как всегда восхитительная!», «Бедра просто бесподобные», «Длинноногая, еще и прыгает», «Наряд такой, что нет слов», «Красота необычайная», «Это платье все затмило», «С такой фигурой можно все», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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