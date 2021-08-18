«Поскромнее надо быть»: намокшая Каменских в лифе на завязках блеснула роскошной грудью

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. Певица стала известна благодаря Потапу, с которым выступала дуэтом. Как и мечтали многие поклонники, артистка вышла замуж за коллегу. Они долго скрывали свой роман, а вот на свадьбу позвали всех родных и друзей. Теперь влюбленные уже не только живут вместе, но и путешествуют. Певица даже похудела и теперь старается держать себя в форме.

Не так давно Настя провела время в Хорватии. Она отдыхала с мужем и друзьями. При этом артистка регулярно демонстрировала фигуру в купальнике. А теперь она гастролирует, но это не мешает ей выделять время на отдых. Вот 18 августа певица запечатлела себя в купальнике. Она только искупалась в бассейне, поэтому с ее волос стекали капли воды. Каменских игриво засветила пышный бюст в намокшем розовом лифе на завязках.

Певица улыбалась, красуясь на камеру. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие даже посчитали, что Настя стала еще стройнее, так как ее бюст едва не выпал из лифа.

«Хороша, особенно без фотошопа», «Какое бесстыдство», «Это просто роскошь», «Какое богатство на ваших плечах», «Игривая», «Ох и шалунья. Щас убежит грудь», «Водичка струится», «Настя, какая вы худенькая», «Выглядите очень секс», «Это надо быть такой богиней», «Наградил же бог фигурой», «Нереальная грудь», «Шаловливые мячики», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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