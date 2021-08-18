«Ух, Оля! Притормози»: Бузова в одном полотенце засветила изящные бедра в ванной комнате

Ольга Бузова давно стала звездой. Она проявилась себя как певица, телеведущая и актриса, а на ее аккаунт в Instagram подписано больше 23 млн человек.

Вот уже больше недели Ольга проводит время в Минске, где снимается для проекта «Х-Фактор». Она наряжается в яркие наряды, а также не боится выглядеть провокационно. И лишь вечером артистка нежится в ванне и отдыхает. Накануне она запечатлела себя в одном полотенце. Бузова была полностью обнаженной, но это не помешало ей устроить танцы. Она взмахнула головой, распустив намокшие волосы.

«О боги! Зачем?», «Ух, Оля! Притормози», «Завлекает мужчин», «Сразу видно, что не хватает крепкого мужчины рядом», «Красивая, очень привлекательно двигаешься», «А зачем полотенце?», «Бедра показала, ложбинкой блеснула», «А манящих изгибов и нет», «Голой пора», — прокомментировали кадры подписчики.

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