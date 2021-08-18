«Подал заявление без меня»: Алена Яковлева вспомнила коротких брак с Кириллом Казаковым

60-летняя актриса Алена Яковлева рассказала о своем первом браке — с актером Кириллом Казаковым. В этом союзе у женщины родилась единственная дочь Мария, однако супруги расстались всего через два года, потому как в их паре постоянно кипели страсти. Артистка вообще отмечает, что в их отношениях все происходило очень быстро.

По словам Яковлевой, она познакомилась с Казаковым, когда приехала на день рождения своего бывшего гражданского мужа Александра Кахуна, с которым с тот момент пыталась остаться друзьями.

«Был хорош собой (Казаков, — Прим. авт.), умел очаровать, возникло очень много тем для разговоров, — вспомнила Алена Юрьевна в YouTube-шоу «Честный развод». — Мы что-то такое выпили, потом он долго читал мне стихи, потом пошел меня провожать, и так все быстро-быстро и закрутилось, собственно говоря. И мы поженились. Я не рвалась замуж. Я сказала: «А зачем тебе жениться? Ты же уже был женат». «Нет-нет-нет, нужно все официально». И он сам взял мой паспорт, подал заявление без меня…»

Яковлева рассказала, что они достаточно быстро съехались и завели ребенка. Однако жить с Казаковым оказалось довольно сложно: он был склонен к депрессиям и бурным проявлениям эмоций.

«Мы ругались. Всякое было… Не дрались, но он мог… Я тоже могла кинуть в него пакет молока. Все это было, при том, что я уже была в положении. Это было крайне неприятно. Я никогда об этом не говорю, потому что не хочу», — приоткрыла семейную историю актриса.

Она добавила, что тоже была не права в каких-то моментах. Но тогда Яковлева поняла, что если нет улучшений, то брак нужно разрывать. По мнению артистки, если мужчина позволил себе один раз повысить голос и поднять руку на женщину, то это и далее будет повторяться — большой любовью характер супруга не изменить. И тоге она ушла с 4-месячным ребенком на руках жить к подруге. По словам актрисы, муж не верил, что она решится на такое.

Напомним, брак Яковлевой и Казакова длился с 1991 по 1993 годы. После этого артистка выходила замуж еще раз — за режиссера Кирилла Мозгалевского. Этот союз продлился десять лет, хотя и после развода пара сумела сохранить теплые отношения.

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