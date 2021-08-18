От ее пения бегут мурашки по коже: как Анна Кошмал исполнила знаменитый «Вальс» в «Сватах»

На фанатской страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появилась запись, на которой ее украинская коллега Анна Кошмал поет знаменитый «Вальс» из сериала «Сваты». Песня прозвучала в шестой части и полюбилась многим поклонникам сериала.

Надо отметить, что от пения Анны Кошмал мурашки идут по коже. Поклонники сериала отметили, что не могут спокойно слушать эту композицию. У многих сразу наворачиваются слезы.

«Это любовь. К Ане и песне навсегда», «Очаровательный вальс. Какой же он душевный», «Красавица наша. Как же восхитительно она поет. Анечка, конечно, большая молодец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята нынешним летом в Грузии. На экраны, как ранее рассказывал главный режиссер Андрей Яковлев, картина должна выйти в конце осени.

Заметим, что седьмая часть «Сватов» станет последней. Создали ленты не планируют снимать продолжения. При этом фанаты сериала уже не раз требовали, чтобы их любимые актеры вернулись в будущем на съемочную площадку.

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