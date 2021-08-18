«Галкин сейчас и в детстве»: фанаты сравнили, как выглядел в разные годы муж Пугачевой

Поклонники певицы Аллы Пугачевой на ее фанатской страничке в Instagram поделились кадром, на котором можно увидеть, как выглядел муж Примадонны отечественной эстрады шоумен Максим Галкин в юности и сейчас. На снимке он еще совсем юный мальчишка с забавной прической. При этом рядом он запечатлен в наши дни.

«Максим Галкин сейчас и в детстве», — подписали кадр фанаты Аллы Пугачевой.

«Сын – ваша копия», «Красавец! Что в детстве, что сейчас. Короче, оба хороши», «Я сначала подумала, что это Максим запечатлен с сыном», «Какой умный взгляд у маленького Максима. В детстве сразу видно, что он был очень милым мальчиком», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева познакомились в 2001 году на «Славянском базаре» в белорусском Витебске. Через несколько лет они стали жить вместе. Официально свадьбу звезды сыграли только в 2011 году. У пары двое общих детей.

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