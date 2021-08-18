«Смешим, поем, едим на мероприятиях»: Постовалов с резко постройневшей Корневой провели свадьбу

Шоумен из «Уральских пельменей» Роман Постовалов в Instagram разместил кадр со своей коллегой по юмористической команде Ксенией Корневой. Вместе они провели свадьбу. Надо отметить, что Корнева предстала на фото в красивом платье. При этом невооруженным взглядом можно увидеть, что звезда «Уральских пельменей» заметно постройнела за последнее время.

«Смешим, поем, едим на любых мероприятиях. Сегодня это делали на красивой свадьбе». Роман Постовалов

«Вы самые крутые. А Ксения как хорошо похудела», «Ребята, вы очень классные. Очень любим ваш совместный юмор», «Какие свадьбы? Вам надо идти в театрах играть», «Вы хорошо смотритесь», «Видать вас мало кормили. Вы такие похудевшие на этом фото. Хорошие ребятки. Главное, что талантливые», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Роман Постовалов и Ксения Корнева не входят в число учредителей «Уральских пельменей». Они наемные артисты, поэтому их заработки ниже, чем у других шоуменов из юмористической команды.

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