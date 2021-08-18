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«Девочки — такие девочки»: сестра Веры Алдониной запечатлелась в белоснежном «платье принцессы»

Анжелика в семье футболиста Евгения Алдонина растет настоящей красоткой.

«Девочки — такие девочки»: сестра Веры Алдониной запечатлелась в белоснежном «платье принцессы»
Вера Алдонина. Фото: Globallookpress.com

Жена известного в прошлом футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram разместила снимок своей дочери Анжелики. Девочка запечатлена в очень красивом белоснежном «платье принцессы». Надо сказать, что младшая дочка Евгения Алдонина заметно подросла за последнее время. При этом родители девочки скрывают ее лицо от широкой общественности.

Анжелика Алдонина
Анжелика Алдонина. Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

«Девочки — такие девочки», — подписала кадр Ольга Алдонина.

Напомним, что Анжелика Алдонина появилась в семье футболиста в ноябре 2019 года. Она является сестрой по отцу дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной.

Надо сказать, что Вера Алдонина частый гость в доме своей мачехи. Она нередко навещает отца, хотя на постоянной основе живет в доме своей бабушки и дедушки. От них ей удобнее добираться до школы.

Заметим, что Вера Алдонина активно участвует в музыкальных конкурсах. Она уже получила дипломы за участие в них.

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