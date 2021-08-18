«Девочки — такие девочки»: сестра Веры Алдониной запечатлелась в белоснежном «платье принцессы»

Жена известного в прошлом футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram разместила снимок своей дочери Анжелики. Девочка запечатлена в очень красивом белоснежном «платье принцессы». Надо сказать, что младшая дочка Евгения Алдонина заметно подросла за последнее время. При этом родители девочки скрывают ее лицо от широкой общественности.

«Девочки — такие девочки», — подписала кадр Ольга Алдонина.

Напомним, что Анжелика Алдонина появилась в семье футболиста в ноябре 2019 года. Она является сестрой по отцу дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной.

Надо сказать, что Вера Алдонина частый гость в доме своей мачехи. Она нередко навещает отца, хотя на постоянной основе живет в доме своей бабушки и дедушки. От них ей удобнее добираться до школы.

Заметим, что Вера Алдонина активно участвует в музыкальных конкурсах. Она уже получила дипломы за участие в них.

Смотрите также: