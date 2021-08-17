«Какая красивая»: дочка Тимати в струящемся платье в горох запечатлелась с ним на празднике

Рэпер отпраздновал день рождения в кругу родных. Рядом с ним была его наследница Алиса, которая принарядилась по такому случаю.

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, долгое время состоял в отношениях с Анастасией Решетовой. Но после того, как девушка родила от него сына Ратмира, их роман завершился. Артист даже принял участие в шоу «Холостяк», где попытался найти новую невесту, но в итоге он так и остался свободным мужчиной.

От модели Алены Шишковой у него также есть дочка Алиса, которой семь лет. Если Решетова не позволила ему провести отпуск с сыном, так как мальчик еще маленький, то Алена отпустила девочку с папой. Более того, ее также воспитывает мама Тимати Симона Юнусова. В этом году свой день рождения он отпраздновал в Перу в кругу родных. Алиса облачилась в белое струящееся плать в горох. Она преподнесла ему торт.

Семилетняя девочка выглядела повзрослевшей, чем восхитила даже папу.

«Иногда ловлю себя на мысли, что совсем недавно мы только учились ходить…. время летит», — написал он. «Что такое папа для девочки? Это первый мужчина с которым она сталкивается в жизни и который дает понимание о том, какая она женщина. Я наблюдаю за Алисой и вижу, как она смотрит на отца и ждет от него реакцию на себя, как на девочку», — поделилась наблюдениями Симона.

Друзья и поклонники отметили, что девочка действительно подросла. «Какая красивая», — отметила Светлана Бондарчук. «Чудесная девочка», — присоединилась Алика Смехова. «Какая она милая, маленькая леди», «Папа и его дочка», «Какие красивые», «Это так красиво», «Девочка так выросла», «Скоро замуж выдавать», «Стиляга», — прокомментировали пост подписчики.

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