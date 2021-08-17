«Ох и налив»: Кети Топурия в нюдовом топе засветила роскошное декольте на отдыхе в Каннах

Кети Топурия не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. Долгое время она не могла обрести счастье после развода с Львом Гейхманом. Но в прошлом году певица вышла замуж снова. Ее избранником стал Лев Деньгов. Она облачилась в платье невесты, когда уже была беременна. В начале этого года артистка родила сына Адама. Также от прошлых отношений у нее подрастает дочка Оливия.

Примечательно, что Кети быстро вернулась в форму, но не так давно она погостила в Грузии. После поездки на родину певица призналась, что поправилась. Она с трудом влезла в концертные костюмы. Но теперь солистка «А’Студио» проводит отпуск вместе с возлюбленным. Они приехали в Канны, откуда звезда делится пикантными кадрами. Накануне Топурия запечатлела себя в джинсовых шортах с высокой посадкой и нюдовом топе. Она засветила роскошный бюст.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она похорошела. К слову, с помощью наряда она скрыла изъяны фигуры.

«Ну очень красивая», «Кети, у вас безупречная фигура», «Какой налив», «Вы стали такая живая, не худейте», «Ох и налив», «Просто чаровница», «Ваша улыбка обезоруживает», «Ракурс выбрали удачно, видно близняшек», «Прогулки на солнце, это прекрасно», «Какая вы аппетитная цыпочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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