Пополневшая невестка Орбакайте в нюдовых трусиках-шортиках оголила массивные бедра

Алена Краснова не так давно отметила четвертую годовщину со дня свадьбы с Никитой Пресняковым. Она уже давно стала частью звездной семьи. Сын Кристины Орбакайте живет вместе с избранницей в квартире в Москве, которую им подарила Алла Пугачева. Также Примадонна позволила внуку распоряжаться ее бывшей дачей, которая расположена у реки Истра. Там пара любит устраивать вечеринки с друзьями.

Недавно Никита и Алена отдохнули на Кипре. Также они посетили Северную Осетию, где друг музыканта сыграл пышную свадьбу. А после торжества они смогли насладиться красотами гор. Но теперь супруги вернулись домой. Так как невестка Орбакайте работает моделью, то она постоянно следит за фигурой. Как оказалось, после отпуска девушка поправилась. И хоть на ее фигуре это было мало заметно, Краснова возобновила тренировки.

В соцсети жена Преснякова запечатлела себя в топе и трусиках-шортиках нюдового цвета. Она показала рельефный пресс и массивные бедра.

«Сжигаю осетинские пироги», — отметила Алена.

Фигура модели произвела впечатление на поклонники. Одни заверили, что она похорошела, а другие посчитали ее формы безупречными. «Какая классная», «Алена, где вы там пироги увидели?», «Бедра что надо», «Ну красавица, фигура бомбическая», «Никита точно доволен», «Пироги отложились где надо», «Ой, вы совершенство», «Куда еще краше, ангел», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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