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Орландо Блум подразнил Кэти Перри своим «персиком» во время купания

Актер запечатлелся обнаженным на берегу озера.

Орландо Блум подразнил Кэти Перри своим «персиком» во время купания
Орландо Блум. Фото: globallookpress.com

16 августа голливудский актер Орландо Блум выложил в Instagram фото и видео своего отдыха. Звезда «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец» искупался в озере где-то в горах и отлично провел время. Он также воспользовался случаем, чтобы послать игривый привет своей невесте, певице Кэти Перри. 44-летний мужчина выложил фотографию, на которой запечатлен голым со спины (листайте «карусель»), прикрыл ягодицы рисунком персика, и прямо на фрукте отметил свою благоверную. Что бы это не значило…

Артистка отреагировала на намек возлюбленного.

«Детка, я оставлю тебя на пару дней», — написала Кэти в комментариях, вызвав шквал одобрения у своих фанатов.

Напомним, звездная пара вместе с 2016 года. Еще в 2019-ом они объявили о помолвке, но со свадьбой, почему-то, не торопятся. В конце августа 2020-го у актера и певицы родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав Блум.

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