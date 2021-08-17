«Утренний заплыв»: Евгений Алдонин с ветерком прокатился с детьми на водном аттракционе

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram разместила запись, на которой можно увидеть, как спортсмен катается на водном аттракционе со своими наследниками — дочкой Анжеликой и сыном Артемом. Видно, что ребята находятся в полном восторге.

«Утренний заплыв», — подписала кадры жена Евгения Алдонина Ольга.

Напомним, что Евгений и Ольга Алдонины сыграли свадьбу в 2014 году. Через два года на свет появился их сын Артем. Еще через три года дочка Анжелика.

Заметим, что первой женой футболиста была певица Юлия Началова. Она родила ему дочь Веру. Девочка в последние два года живет с бабушкой и дедушкой. Ее звездная мама скончалась в 2019 году.

При этом известно, что у Веры сложились очень теплые отношения с новой семьей Евгения Алдонина. Она частый гость в доме своей мачехи. Вера обожает проводить время с братиком и сестренкой, которых безумно любит.

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