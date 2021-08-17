«Пуговки вздулись»: поправившаяся Бузова в «голом» платье ошарашила манящими прелестями

Телеведущая в провокационном образе появилась на съемках шоу в Минске. Поклонники не ожидали, что она будет так выглядеть.

Ольга Бузова не скрывает, что давно привыкла к большому вниманию к себе со стороны общественности. При этом артистка порой сама делает так, что на нее невозможно не обратить внимание. Для красных дорожек она выбирает броские образы, а в свой день рождения в этом году она облачилась в платье с вырезом в виде сердца на своей пятой точке. Теперь она хвастается новыми образами на съемках шоу «Х-Фактор».

На днях Ольга уже примерила кожаное платье с разрезами. Она покрасовалась в пикантном образе, который облегал ее формы. Телеведущая успела поправится этим летом, но она старается подчеркивать достоинства с помощью нарядов. А 17 августа артистка выбрала еще более смелый лук. Она облачилась в мини-платье припыленного цвета с глубоким декольте. Мерцающий наряд едва прикрыл ее бюст.

Потом Бузова устроила дефиле на камеру. Наряд дополнили прозрачные туфли-лодочки и высокая укладка. Она грациозно вышагивала, демонстрируя свои формы.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что так она выглядит лучше. Однако нашлись и те, кто раскритиковал ее за выпирающий животик. «Вы что серьезно пришли одетой так на съемки?», «Мне кажется, женщине в вашем возрасте уже неприлично в таких нарядах выступать», «Очень вульгарно и без вкуса», «Такая фигуристая стала», «Это огонь», «Платье едва прикрыло фигуру», «Пуговки вздулись под тканью», «Еще и без трусиков», «Наела пузико», «И без белья», «Вот это борт».

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