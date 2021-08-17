«Ауф, какие бедра»: Брежнева в леопардовых велосипедках подразнила изгибами фигуры

Вера Брежнева уже давно стала популярной певицей. Она раньше выступала с группой «ВИА Гра», а потом стала строить сольную карьеру. Примечательно, что артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. Она мечтает подарить ему двоих наследников. При этом у нее есть дочки от прошлых отношений. Этим летом пара много времени провела в Европе. Теперь звезда вернулась в Киев, чтобы завершить дела.

17 августа с самого утра Вера занялась спортом. По словам поп-дивы, после напряженных рабочих будней только это помогает ей расслабиться. Брежнева сделала селфи в спальне. Она позировала в чертом топе и леопардовых велосипедках.

Певица продемонстрировала накачанный пресс и тонкие щиколотки. Вера выставила вперед одну ногу, похваставшись балетным подъемом стопы.

«Роскошная и мегастильная», «Ох, ничего себе, как красиво», «Хорошая поза», «Эталон женственности и красоты», «Вера космическая», «Ай какая», «Ауф, какие бедра», «Вот это раздобрел орех», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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