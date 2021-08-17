Эффектный прыжок в море: Федорова показала, как отдыхает вместе с мужем-офицером и детьми в Сочи

Оксана Федорова около 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». С короной она ходила не долго, но до сих пор многие поклонники считают ее первой красавицей. Победительница конкурсов красоты успела стала ведущей, певицей и теперь часто организовывает светские рауты. Замуж она вышла почти 10 лет назад за офицера ФСБ, сотрудника администрации Президента РФ Андрея Бородина.

Этим летом Оксана с семьей уехала в Сочи. Уже не первый год она водит там в балетный лагерь свою дочку Елизавету, которой восемь лет. А вот в свободное время уже с мужем и детьми она посещает разные места. Накануне пара смогла покататься на яхте. Федорова красовалась в полупрозрачной тунике, а вот Андрей эффектно прыгнул в море, чем впечатлил свою жену.

«Вот это прыжок», — отметила она.

А потом они посетили дендрарий и парк аттракционов. Сын Оксаны Федор заметно подрос. Он позировал с мамой и сестрой, когда они увидели павлинов.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие вновь отметили, что телеведущая находится в хорошей форме. «Нереальная красавица», «Какой ваш муж крепкий», «Силу видно сразу», «Вот это гармония», «Лучший отдых с семьей», «Как подросли дети, Федор скоро станет выше вас», «Вот это идиллия», «Вашего мужа так редко можно увидеть», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: