«Это не драники!»: поправившаяся Бузова в белой мини-юбке оголила массивные бедра во время променада

Телеведущая на съемках в Минске пожаловалась, что набрала вес. При этом она блеснула «аппетитными» формами.

Ольга Бузова не перестает радовать поклонников новыми хитами. Ко всему прочему, она перестала вести «Дом-2», поэтому теперь пробует силы в новых проектах. Однако после отпуска в Италии артистка поправилась. Она стала заниматься спортом, но из-за плотного графика пропускает тренировки. Вот уже неделю блондинка находится в Минске, где снимается для шоу «Х-Фактор». Каждый день она хвастается то женственными, но пикантными нарядами.

Накануне после завершения съемок Ольга устроила вечерний променад. Она направилась в ресторан, чтобы полакомится устрицами. Телеведущая облачилась в белую блузку с пышными рукавами и мини-юбку. Наряд едва прикрывал ее фигуру. При этом поправившаяся артистка в какой-то момент оголила загорелые бедра, показав их во всей красе. Она стояла в полуприсяде, жалуясь на то, что почти не двигается во время работы.

«Такой у меня сегодня променад. Рассказываю, чтобы было, если бы я освобождалась не в 11 часов вечера, а хотя бы в семь. Здесь, сейчас посмотрю. Здесь озеро, а здесь сады. Здесь ресторан, беседка. В общем, свежий воздух. Я понимаю, почему я вся какая-то… Это не драники! Это просто я прихожу, сажусь не в статике, а на сидение. И 10-12 часов сидим в студии», — сказала звезда.

Позже за столом со своим PR-менеджером она пошутила над тем, что поправилась.

«Как мало нужно для счастья — хорошая компания. В смысле меня мало? Меня много!» — заявила артистка.

Поклонники отметили, что такая «сочная» фигура им нравится больше. Многие написали ей комплименты. «Какой милый наряд, красиво», «Оля немного поправилась и так стало хорошо, прям цветет», «Отдохнувшая и цветущая», «Драники, Оля», Ну так даже лучше«, «Такие бедра! Ух», — прокомментировали пост подписчики.

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