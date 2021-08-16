«Какой орех»: беременная Нюша в силуэтном платье на завязках исполнила секси-танец

Нюша уже давно выступает на сцене. Она не только обладает сильным вокалом, но и умеет танцевать. Во время концертов певица предстает на публике в смелых образах и зажигательно двигается с другими танцорами. Примечательно, что после первых родов она быстро вернулась в форму. Вместе с мужем Игорем Сивовым она воспитывает дочку Симбу. А не так давно пара объявила, что ждет второго ребенка.

Пока Нюша предпочитает вести прежний образ жизни. Еще недавно она выступала на сцене с округлившимся животом, а теперь проводит время с родными на Кипре. Накануне артистка отметила свой день рождения, устроив белую вечеринку. Именинница в полупрозрачном наряде встречала гостей. Также она успела искупаться в бассейне в бикини. А 16 августа звезда поделилась пикантным видео, которое сняла в ванной комнате.

Нюша предстала в облегающем силуэтном мини-платье на завязках. Наряд неонового цвета подчеркнул ее декольте и выпирающий живот. Она устроила зажигательные секс-танцы. Певица без усилий выгибалась и демонстрировала фигуру во всей красе.

Поклонники поразились пластичности артистки. Многие также отметили, что беременность только ее украсила. «Какой внушительный бюст», «Очень красивая», «Как двигается, мама мия», «Какой орех», «Вот это сдобные прелести», «Любоваться можно бесконечно», «Ох и игривая Нюша», «Просто услада для глаз», — прокомментировали пост подписчики.

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