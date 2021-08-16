«А стринги-то маловаты»: Подольская в мини-бикини устроила «горячие» танцы в бассейне

Наталья Подольская не скрывает, что для нее семья стоит на первом месте. Она уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастает двое детей. Артемию уже шесть лет, а вот Ивану только девять месяцев. Примечательно, что певица быстро вернулась в форму после родов и предпочла долго не сидеть в декретном отпуске. А этим летом она много путешествует с детьми.

Ранее Наталья вместе с мужем побывала в Турции и Греции. А вот в августе она уехала с сестрой-двойняшкой Юлианой в Египет. Девушки взяли с собой наследников, но малыши не мешали им отдыхать. С собой певица взяла множество купальников. Она часто делилась кадрами с пляжа. Подольская демонстрировала фигуру, то купаясь, то загорая. 16 августа она сообщила, что ее отпуск подходит к завершению.

Сначала жена Преснякова прогулялась по пляжу в черной тунике и панамке. Она то прыгала, то пританцовывала. Позже певица продолжила веселиться с подругами уже в бассейне. Наталья в черном мини-бикини устроила горячие танцы. Она трясла пятой точкой и демонстрировала округлый бюст.

Поклонники были впечатлены тем, как артистка умеет расслабляться. Некоторые также заметили, что она поправилась. «Животик выпирает после обеда?», «Вот это афедрон», «А стринги-то маловаты», «Фигурка стала что надо», «Прекрасная и отдохнувшая», «Какие танцы! Муж оценит», «Это смело», «Поправились! Не помню таких бедер», «А на „Фабрике“ были тростинкой», — стали писать пользователи Сети.

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