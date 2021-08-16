«Лучшая дань памяти Меньшову»: третья жена Джигарханяна заступилась за Алентову

Все больше деятелей культуры не видят ничего плохого в поступке актрисы, вышедшей на сцену до конца траура по умершему мужу.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, потерявшая своего мужа Армена Джигарханяна, заступилась за актрису Веру Алентову, которая вышла на сцену театра после смерти супруга Владимира Меньшова, нарушив траур. Напомним, часть публики осудила 79-летнюю артистку, но многие деятели искусства встали на ее сторону, отметив, что все переживают утраты по-разному, а возвращение актрисы к работе — это лучшее лекарство от горя после ухода любимого человека.

Это мнение поддержала и Романовская, добавив, что нападки на Алентову просто аморальны.

«Именно то, что она вернулась в театр, продолжает служить зрителям, радовать своей игрой, — это лучшая дань памяти Меньшову, потому что он хотел, чтобы так и было», — цитирует Виталину 5-tv.ru.

Вместо осуждения пианистка, наоборот, восхитилась поступком актрисы.

Добавим, что Владимир Меньшов умер 5 июля, и уже 11-12 августа его вдова сыграла в спектакле Театра имени Пушкина «Семейка Краузе».

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