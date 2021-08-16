«Какая грудь без лифа»: Бузова в кожаном платье с разрезами спереди засветила округлые формы

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла удивлять публику. Телеведущая не боится быть смешной. Она всегда тщательно продумывает свои образы для выходов в свет. В этом году артистка уже блистала в вечерних платьях на премиях Муз-Тв, RU ТВ и других мероприятиях. Этим летом она тоже предпочитает не сидеть без дела. После съемок в Африке блондинка прилетела в Минск, где находится уже неделю.

Бузова принимает участие в съемках шоу «Х-Фактора», в котором она стала наставницей. Каждый день ей приходится сидеть в кресле по несколько часов. При этом она не перестает наряжаться в женственные образы. Телеведущая уже отметилась в мерцающем платье и наряде с перьями. Очередной лук Ольги оказался наиболее смелым и пикантным. Она покрасовалась на камеру в силуэтном черном платье из кожи.

Наряд с разрезами на завязках в области декольте и бедер выглядел провокационно. Бузова также сделала пышные кудри и яркий макияж. Перчатки дополняли ее аутфит.

Позже она появилась в студии и встретилась с другими наставниками. Наряд подчеркивал каждый изгиб ее тела. Поклонники были впечатлены увиденным. «Что за наряд? Как на Хэллоуин», «Очень смело», «Оля, ну зачем?», «Какая грудь без лифа», «Уже все показала», «Это как-то слишком», «Не модное, кто это тебе подобрал?», «Кошки подрали?», «Фигурка стала что надо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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