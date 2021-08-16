«Четыре года без мамы»: старшая дочь Глаголевой почтила память актрисы в годовщину ее смерти

Веры Витальевны нет с нами уже четыре года.

16 августа 2017 года не стало народной артистки РФ Веры Глаголевой. Актриса скончалась от рака желудка в возрасте 61 года.

У звезды кино остались трое дочерей-актрис — Анна, Мария и Анастасия, — и спустя четыре года они вспоминают свою знаменитую мать.

«Четыре года без мамы. Много это или нет, нам сложно судить. Одно лишь ясно наверняка, этот день разделил нашу жизнь на «до и после», — пишет в Instagram старшая дочь Анна Нахапетова.

Она выложила фото, на котором все трое девушек запечатлены вместе с матерью в вечерних платьях. Подписчики актрисы оставили множество комментариев с пожеланием светлой памяти ее матери.

Напомним, Вера Глаголева снялась в десятках советских и российских фильмах, а также сама выступила в качестве режиссера в картинах «Чертово колесо», «Одна война», «Две женщины» и других. Как постановщица она получила ряд наград на крупных кинофестивалях.

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